Sociedade

10-10-2023 08:19 - SOCIEDADE

Até o momento 235 argentinos pediram para serem resgatados de Israel

O Ministro das Relações Exteriores argentino, Santiago Cafiero, informou que até o momento há 235 argentinos cadastrados no registro de evacuação israelense que o consulado argentino abriu em Tel Aviv, em decorrência do ataque do grupo islâmico Hamas, e confirmou que os mortos argentinos no ataque terrorista são 4 e há outros 4 que continuam desaparecidos.