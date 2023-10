Ministro da Economia argentino garante que se for eleito presidente vai rediscutir o acordo com o FMI

O ministro da Economia, Sergio Massa

"Sempre digo às pessoas o quão pesada é a dívida com o FMI. No caso de ser eleito presidente temos que rediscutir isso, é um carma que nos deixou o governo anterior e vai ser assim até pagarmos e nos livrarmos", disse o candidato em uma reportagem para a televisão.

Massa questionou mais uma vez as “pessoas de terno e abotoaduras que, quando sonegam impostos, estão roubando aos aposentados e tirando recursos das PMEs que precisam produzir”. “Eles vão ao Tribunal Tributário e devem 5 bilhões de dólares à Argentina”, afirmou o candidato governista.Massa também alertou sobre os riscos de dolarizar as tarifas dos serviços públicos e da eliminação dos subsídios ao transporte público.Sobre a sua proposta para oferecer créditos hipotecários, antecipou que está sendo “fechado um acordo com bancos e entidades financeiras para que a partir de 1 de janeiro do próximo ano possam ser geridos com base na atualização do Índice de Variação Salarial”.