Marky Ramone em Buenos Aires: a chama dos Ramones continua intacta

Marky Ramone

Foi o segundo show em solo portenho, onde teve que somar uma apresentação por ingressos esgotados, na turnê que passou também pelas cidades de Córdoba e Tucumán.O músico de Nova York mais do que cumpriu com seu show de 45 músicas em 1 hora e 45 minutos, acompanhado pelo cantor Iñaki "Pela" Urbizu, um protegido do grupo nova-iorquino e figura central do punk Euskadi; e dos locais Marcelo Gallo (ex-Expulsados) na guitarra e Martín Sauan no baixo.Quase sem interrupções, desfilaram clássicos infaltaveis do quarteto nova-iorquino que formou com Joey, Johnny e Dee Dee, como "The KKK Took My Baby Away", "She's a Sensation", "Beat on the Brat", "Pet Sematary", “Sheena is a Punk Rocker” e, claro, “Blitzkrieg Bop”.Por sua vez, o baterista pôde ficar tranquilo ao verificar que a chama “ramoneira” permanece inalterada deste lado do mundo. E Johnny, Joey e Dee Dee podem descansar tranquilos porque, pelo menos na Argentina, o legado está em boas mãos.