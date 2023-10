Messi chegou à Argentina para integrar a seleção

Messi pousou no aeroporto de Ezeiza em voo que dividia com os atacantes Facundo Farías e Thiago Almada, também jogadores convocados que atuam na Major League Soccer (MLS) dos Estados Unidos.Messi voltou aos campos de jogo no último sábado, na derrota do Inter Miami para o Cincinnati, depois de ter perdido os quatro jogos anteriores devido a um desconforto muscular, incluindo a final da US Open Cup.A Argentina joga nesta quinta-feira contra o Paraguai, a partir das 20h, no estádio Monumental do River Plate, e visita o Peru na próxima terça, no Estádio Nacional de Lima, a partir das 23h.