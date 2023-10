Argentina e Paraguai concordaram sobre a necessidade de “manter o diálogo para resolver diferenças”

O embaixador argentino no Paraguai, Domingo Peppo

“Nesta quarta-feira, os governos da Argentina e do Paraguai concordaram sobre a necessidade de manter o diálogo bilateral, para resolver as diferenças e fortalecer o processo de integração”, indicou a representação diplomática.Em nota, especificaram que a reunião aconteceu ontem no Ministério das Relações Exteriores do Paraguai, na cidade de Asunción.“Ambos destacaram a importância dos mecanismos institucionais existentes que permitem dar uma abordagem e acompanhamento adequados para a relação bilateral”, disseram da embaixada argentina no Paraguai.Por último, sublinharam a conveniência de “ajustar as conversas ao marco institucional”, de forma a permitir “encontrar posições que respondam às necessidades dos diferentes setores”.