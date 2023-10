Empresas da Índia e da Argentina exploraram novas oportunidades de negócios e assinaram um memorando

O ministro de Economia, Sergio Massa, e o embaixador indiano na Argentina, Dinesh Bhatia

Na missão comercial, que incluiu mais de uma dezena de empresas indianas e foi a terceira a visitar o país (a última havia sido em 2016), empresários e o embaixador indiano na Argentina discursaram e foi assinado um Memorando de Entendimento.A Índia é o quinto parceiro comercial da Argentina; e, em 2022, o comércio bilateral registrou um recorde de 6,394 bilhões de dólares, depois de registar um aumento homólogo de 72% entre 2021 e 2020, quando totalizou 5,7 bilhões de dólares.No ano passado, as exportações atingiram US$ 4,555 bilhões e as importações totalizaram US$ 1,849 bilhão; Assim, o saldo ficou positivo em US$ 2,706 bilhões; Por outro lado, o comércio com a Índia representou 5,2% das exportações argentinas e 2,3% das importações.Os principais produtos de exportação da Índia para a Argentina incluem óleos derivados de petróleo, agroquímicos, tecidos de fios, produtos químicos orgânicos, medicamentos a granel e veículos de dois eixos.E os principais itens das importações da Índia vindos da Argentina incluem óleos vegetais, couro acabado, cereais, produtos químicos residuais e afins, e legumes.