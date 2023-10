Produção de veículos aumentou 18,1% este ano na comparação com janeiro-setembro de 2022

Produção de veículos aumentou 18,1% na Argentina

“De acordo com o relatório mensal da Associação de Fábricas de Automóveis (Adefa), até este momento de 2023 a indústria do automóvel fabricou 465.236 veículos e ultrapassou assim as 393.981 unidades que foram produzidas entre Janeiro e Setembro de 2022”, refere um comunicado da pasta econômica.“Quando falamos de um país que tem o que é preciso, falamos disso, de uma indústria que produz, que aposta na integração local e na substituição de importações, que exporta e que gera emprego”, disse o secretário da Indústria e Desenvolvimento Produtivo, José Ignácio de Mendiguren.Nesse sentido, lembrou que “o setor automotivo é um setor estratégico e um exemplo concreto do que a Argentina pode fazer com o modelo de desenvolvimento produtivo-competitivo promovido por Sergio Massa (ministro da Economia)”, candidato presidencial pelo partido Unión por Todos (UxP).Em termos de exportações, entre Janeiro e Setembro deste ano o setor registrou um aumento de 6,2% face ao mesmo período do ano anterior, sendo que nestes primeiros nove meses do ano foram vendidos no mercado externo um total de 245.124 veículos., contra os 230.856 exportados entre janeiro e setembro de 2022.