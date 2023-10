Treinador anuncia lista da seleção argentina com Messi, mas sem Di María

O treinador da seleção argentina de futebol, Lionel Scaloni

O capitão e melhor jogador da Copa do Mundo de 2022 lidera uma lista de 34 jogadores, dos quais cinco são Sub 23 e trabalharão sob as ordens de Javier Mascherano. Messi vai estar na seleção argentina apesar de sua inatividade no Inter Miami devido a um pequeno problema no músculo isquiotibiais da coxa direita.A ausência mais importante será a de Ángel Di María, o qual sofreu uma lesão muscular na terça-feira, no jogo do Benfica contra o Inter, pela Liga dos Campeões da Europa. Di Maria tinha sido capitão e uma das estrelas da seleção campeã do Mundo na última vitória (3 a 0) contra a Bolívia em La Paz, pela segunda rodada das eliminatórias.A lista completa de jogadores que estarão à disposição de Scaloni é conformada pelos seguintes jogadores:Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Juan Musso (Atalanta) e Walter Benítez (PSV).Zagueiros: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Acuña (Sevilla) e Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).Meio-campistas: Leandro Paredes (Roma), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) e Alexis Mac Allister (Liverpool).Atacantes: Thiago Almada (Atlanta United), Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Lucas Beltrán (Fiorentina), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolás González (Fiorentina) e Lucas Ocampos (Sevilla).Os cinco sub 23 são Marco Pellegrino (Milan), Lucas Esquivel e Bruno Zapelli (Athletico Paranaense), Facundo Farías (Inter Miami) e Carlos Alcaraz (Southampton). Beltrán e Almada poderiam ser acrescentados a este grupo.