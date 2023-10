Nova edição do encontro gastronômico Bariloche a La Carta

Esta nova edição será realizada de 23 a 29 de outubro e contará com visitas internacionais, onde o público poderá curtir as propostas nas mais prestigiadas cozinhas de Bariloche.“Bariloche a la carta se tornou um dos eventos gastronômicos mais importantes da Patagônia e vem ganhando relevância nacional já há algumas edições”, disse o secretário de Turismo da cidade de Bariloche, Gastón Burlon.Entre as propostas que esta nova edição do BALC irá propor, destaca-se o Plant Based, tendência gastronômica e novo costume de consumo a nível mundial: “São comidas à base de plantas, sem carne, com propostas muito sofisticadas que oferecem alternativas alinhadas com as últimas predileções gastronômicas” detalharam os organizadores.Neste sentido, os organizadores acrescentam que o BALC, “consolida a sua projeção internacional, sendo uma grande vitrine para o mundo, de um dos destinos turísticos mais procurados pela sua beleza, mas também pelo seu destacado nível culinário”.