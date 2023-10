Presidente da Embratur descreve relação turística entre o Brasil e a Argentina como “beneficiosa para todos”

O Embratur na FIT 2023

A campanha, apresentada na Feira Internacional de Turismo (FIT) da América Latina, que foi realizada na cidade de Buenos Aires, é complementada pelos recentes anúncios da Aerolíneas Argentinas, de seus voos entre a Argentina e o Brasil para o próximo verão e a temporada 2024.“O Brasil recebe muitos argentinos e a Argentina recebe muitos brasileiros”, disse Freixo, o que mostra, observou, “que esta relação turística entre os dois países é beneficiosa para todos”. Freixo enfatizou que “os brasileiros gostam da cultura argentina, do vinho, de Bariloche, da neve e do tango”, entre muitas outras atrações.Quanto à conectividade, afirmou que “está se reativando de forma mais lenta depois da pandemia, em comparação com outros meios”, mas destacou que “com a Argentina já existem 208 voos, e em janeiro serão 283”.De acordo com as declarações de Freixo, a Aerolíneas Argentinas anunciou recentemente seus voos para o Brasil em 2024, informando que voltará a unir Porto Seguro com Bariloche, com uma frequência semanal e depois, em julho de 2024, com dois voos por semana. E também confirmaram a operação da rota com São Paulo para o inverno de 2024, que terá sete voos semanais para Bariloche.