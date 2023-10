Desde dezembro de 2019 foram incorporadas 1,2 milhão de pessoas ao trabalho registrado na Argentina

Emprego registrado

Depois dos efeitos contracionistas da pandemia e de uma descida que se verifica desde dezembro de 2017, o emprego continua com uma “tendência expansiva” acumulando 36 meses consecutivos de crescimento, no caso do segmento privado, a partir de julho passado. Nesse período, quase 610 mil pessoas tiveram acesso a empregos privados com carteira assinada, segundo o relatório.Esta é a sequência mais longa pelo menos dos últimos 14 anos, seguida pela que se estendeu por 28 meses entre setembro de 2009 e dezembro de 2011. Entretanto, a taxa de trabalho não registado, nesse sentido, embora continue elevada, caiu de 37,8% para 36,8% no último ano.Por sua vez, apesar da inflação e das condições que afetaram a situação econômica geral, os dados do Ministério do Trabalho indicam que o poder de compra real dos salários registrados no setor privado apresentou um aumento em média - a valores constantes - de 4,7% entre julho desde ano e o mesmo mês do ano passado, e de 4,4% se julho for comparado com dezembro de 2019.Apesar de uma “certa desaceleração” na criação de emprego, o segundo trimestre deste ano apresentou a maior taxa de emprego (44,6%) e a menor taxa de desemprego (6,2%) desde que estes indicadores são medidos nos segundo trimestres de cada ano.