06-10-2023 09:42

Plano para aplicação do Acordo de Escazú na Argentina é apresentado

O Plano Nacional para a aplicação do Acordo de Escazú, o primeiro tratado ambiental regional da América Latina e do Caribe, foi apresentado no Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires, com a participação de autoridades nacionais, equipes técnicas de países da região, representantes de organizações ambientais e organizações de cooperação internacional.