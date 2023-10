Mais de 127 mil pessoas visitaram Feira Internacional de Turismo durante os quatro dias de exposição

Feira Internacional de Turismo (FIT) 2023

A Feira Internacional de Turismo da América Latina concluiu assim a sua 27ª edição, estabelecendo um novo recorde de participantes com 127.492 visitantes, dos quais 87.986 eram o público em geral e 39.506 profissionais do setor, com os quais “a edição 2023 da FIT superou todas as expectativas”, disseram.Em 34.625 M2 com a presença de 1.819 expositores, nacionais e estrangeiros e co-expositores, com a participação das províncias argentinas e de mais de 45 países de diferentes partes do mundo, a FIT, uma das três feiras de turismo mais relevantes do mundo, voltou a surpreender com uma edição que mostrou a força e atração da indústria turística.Entre os destaques dos últimos dois dias, exclusivos para profissionais do setor, foram realizadas as Rodadas de Negócios Visit Argentina Connect com formato renovado em um espaço exclusivo que reuniu um total de 410 participantes, sendo 108 compradores e 302 vendedores, e com 4.396 encontros realizados.A FIT fechou hoje as portas, mas já começa a se preparar para a próxima edição, que acontecerá de 28 de setembro a 1º de outubro de 2024.