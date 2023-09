Argentina lança supercomputador e entra no top 100 tecnológico do mundo

O supercomputador “Clementina XXI”

“Esse computador que tenho atrás de mim é como ter 15 mil celulares funcionando exatamente em sincronia e com o mesmo objetivo”, exemplificou Saulo em diálogo com a imprensa, momentos antes do termo e da implementação simbólica.Clementina XXI foi adquirida no âmbito da Iniciativa Nacional de Supercómputo, implementada conjuntamente entre as pastas da Ciência, da Defesa, o SMN e o Conicet, licitada pela empresa Lenovo e financiada pelo Ministério da Ciência com recursos de empréstimo do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).O supercomputador, que possui um poder de cómputo que hoje o coloca no 82º lugar no ranking mundial, é quarenta vezes mais potente que o computador mais potente instalado no país, Huayra Muyu, utilizado pelo SMN para fazer sua previsão operacional.Estes megacomputadores são indispensáveis para estudos genômicos, desenho de medicamentos, novos materiais, design industrial, modelagem de bacias de petróleo e gás, desenvolvimento de inteligência artificial e ciência de dados, modelagem de sistemas complexos e preparação de previsões meteorológicas, entre outras coisas.O nome do supercomputador é inspirado em “Clementina”, o primeiro computador de uso científico que foi instalado no país em 1960, sob a gestão do cientista e matemático Manuel Sadosky, e o atual representa um novo salto qualitativo no desenvolvimento científico e no sistema científico tecnológico nacional.