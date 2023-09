Presidente argentino destaca o trabalho “conjunto” de seu país e dos Estados Unidos perante o FMI

O presidente argentino, Alberto Fernández (esq.) e seu colega americano, Joe Biden

“Agradeço ao presidente Joe Biden e à primeira-dama Jill Biden por me enviarem hoje esta lembrança da calorosa recepção oferecida na 78.ª Assembleia Geral da ONU”, disse o Presidente ao compartilhar uma foto com Biden na sua conta na rede social X e com a sua esposa Jill.O chefe de Estado argentino exortou as duas nações a “continuarem trabalhando juntas perante os desafios mundiais e a crise climática, bem como com as entidades internacionais de crédito, que devem rever a sua lógica” e pediu para “alcançar uma arquitetura financeira internacional mais justa”.Na semana passada, em sua apresentação perante a Assembleia da ONU, Fernández incluiu críticas à arquitectura financeira internacional e à especulação com os alimentos, e afirmou que as potências econômicas “só procuram impor as mesmas políticas ortodoxas que aprofundaram a desigualdade e a miséria no mundo”.Durante a viagem, ele pediu a mudança dos estatutos do Fundo Monetário Internacional (FMI) perante a chefa da organização, Kristalina Georgieva. Lembrou que o FMI aumenta “os seus juros cada vez que a Reserva Federal americana aumenta as suas taxas para conter a inflação do seu país”.