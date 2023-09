Quase 200 vinícolas argentinas participarão da feira ProWine São Paulo 2023

Entre elas, participarão 40 vinícolas agrupadas sob a marca guarda-chuva de Vinho Argentino, o dobro do ano anterior, patrocinada pela Wines of Argentina (WofA), entidade responsável pela promoção do Vinho Argentino nos mercados mundiais, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores.A grande participação argentina destaca o interesse do setor no mercado brasileiro, atualmente o segundo destino do produto nacional em volume, com 38.198.857 litros exportados, equivalentes a US$ 119.446.835 (período janeiro-agosto de 2023, para a categoria vinho fracionado).Das adegas registadas na WofA, 70% correspondem a PMEs vitivinícolas, um número que reforça o trabalho que a organização tem vindo a realizar com foco em adegas e projetos de menor dimensão.