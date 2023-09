Nível de atividade econômica caiu 1,3% em termos homólogos em julho

Nível de atividade econômica caiu 1,3% em Argentina

Em comparação com junho passado, o Estimador Mensal da Atividade Econômica (EMAE) registrou um aumento de 2,4% em julho, o que significa que o valor acumulado nos primeiros sete meses do ano em curso reflete uma diminuição de 1,8%. Em relação ao mesmo mês do ano passado, 11 setores de atividade dos 16 que compõem a EMAE apresentaram aumentos em julho.Com o resultado negativo de abril, são quatro meses consecutivos com números no vermelho, depois de uma primeira etapa – o primeiro trimestre do ano – com números positivos. Em janeiro o nível de atividade subiu 2,9%; em fevereiro, 1,5%; e em março, 1,4%.Enquanto isso, em abril houve queda de 0,4%; em maio, uma queda de 1,3%; em junho, vermelho de 1,9%; e em julho uma queda de 1,3%.Segundo o Projeto de Lei Orçamentária enviado pelo Ministério da Economia ao Congresso, este ano o PIB cairá 2,7%, um pouco abaixo dos 3% estimados pelas consultorias privadas.Porém, para 2024, a pasta liderada por Sergio Massa estima uma recuperação de 2,5%, uma vez superadas as condições climáticas negativas que afetam o campo, e o aumento da produção do setor de petróleo e gás de Vaca Muerta.