Tierra del Fuego inicia temporada de cruzeiros e espera recorde de 195 mil passageiros

Tierra del Fuego inicia temporada de cruzeiros

O início formal da temporada ocorreu com a chegada do navio Magallán Explorer, vindo do Chile e com capacidade para transportar 100 passageiros em 38 cabines. O navio de cruzeiro foi recebido pelas autoridades provinciais, que reconheceram o operador marítimo “Antártica 21”, que comemorou 20 anos de serviços contínuos no terminal fueguino.Os navios de maior capacidade que o porto de Ushuaia receberá serão os navios Celebrity Eclipse com 2.850 passageiros, Princess Cruises com 2.670 passageiros e Royal Caribbean International, com 2.400 passageiros.Os números oficiais divulgados pela entidade indicam que durante a temporada de cruzeiros 2022/2023 ocorreram 509 escalas com 143.182 passageiros de cruzeiros, a maioria com destino antártico. Este ano serão realizadas 436 escalas de cruzeiros antárticos (de um total de 548), pelo que se prevê que 46 embarcações transportem 104 mil passageiros de cruzeiros para o Continente Branco.Ushuaia, a cidade mais próxima da Antártica, está localizada a apenas 1.000 km da Península Antártica e se destaca por ser a porta de entrada mais ativa para esse continente, já que movimenta mais de 90% do tráfego marítimo de navios de cruzeiro antárticos em todo o mundo, usando o porto como base para suas operações.