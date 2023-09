Mais da metade dos funcionários públicos argentinos possuem ensino superior completo e 55% são mulheres

Funcionários públicos

O documento, intitulado “Resultados da política de fortalecimento do Emprego Público”, indica que desde dezembro de 2019 – data da tomada de posse do atual governo – foram realizados mais de 2.300 cursos de formação, alguns deles obrigatórios, para cerca de 750 mil trabalhadores.O relatório é conhecido no momento em que, em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 22 de outubro, candidatos como Javier Milei, do partido La Libertad Avanza (LLA) propõem uma reforma completa do Estado, com a redução ou diretamente a eliminação de vários ministérios e órgãos estatais, bem como com ideias de privatização das áreas da saúde, educação e obras públicas, encerramento de empresas públicas e eliminação do Banco Central, entre outras entidades.Segundo o relatório, 60% dos trabalhadores públicos se desempenham sob a órbita das administrações provinciais, 20% no âmbito municipal e o restante 20% na esfera nacional. Desse total, 47% dos trabalhadores desempenham funções de Administração, Defesa e Segurança; 27%, de Educação; 13%, de Saúde; e 13% desempenham outras funções.Por sua vez, cerca de 711 mil trabalhadores cumprem funções no Setor Público Nacional, que reúne a Administração Pública Nacional (APN), Forças Armadas (FFAA), Forças de Segurança (FFSS), professores universitários, empresas públicas ou com participação majoritária do Estado, bancos e instituições públicas. Desses 711 mil, cerca de 395 mil integram a APN e dos referidos, 193 mil são civis.