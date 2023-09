FIT: uma experiência imersiva para vivenciar o turismo do vinho e a gastronomia da Argentina

Feira Internacional de Turismo (FIT)

No âmbito do plano de marketing e promoção “Argentina Terra de Vinhos”, as províncias e adegas abertas ao turismo de todo o país divulgarão os seus vinhos e a sua oferta de serviços no âmbito do projeto “Experiências de Turismo do Vinho e Gastronomia”.Especialistas, sommeliers e representantes de vinícolas serão apresentados com propostas de Mendoza, San Juan, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Buenos Aires, Salta, San Luis, Córdoba e Jujuy .Esta nova edição do FIT contará com mais de 1.400 expositores nacionais e 400 internacionais; mais de 45 países participantes de todas as latitudes do mundo e a representação das 24 províncias argentinas para oferecer aos turistas características distintivas de cada destino.