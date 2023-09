A cidade de Buenos Aires espera a melhor temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos

Estas expectativas representam a melhor temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos, já que a última que teve números mais elevados foi no período 2013-2014, quando chegaram ao porto 407 mil passageiros em 159 escalas.Em relação à sazonalidade, 75% da temporada de cruzeiros concentra-se no primeiro trimestre de 2024; com 28% em janeiro, 25% em fevereiro e 22% em março, enquanto para dezembro representará 17% da atividade; em Abril, 5%; e em novembro, 2%.Por outro lado, de acordo com a informação compartilhada pelo Observatório de Dados do Entur, entre janeiro e junho de 2023, um total de 1,27 milhões de turistas internacionais chegaram à cidade, o que representa uma variação de 135% face ao primeiro semestre de 2022 (540.265 turistas) e 87% em comparação com o mesmo período, mas de 2019. (1,47 milhões).Nesse sentido, o Brasil contribuiu com 23% do total de turistas internacionais que chegaram à cidade nestes primeiros seis meses (289.218); Uruguai, 15% (187.372), Estados Unidos, 13% (165.950); Chile, 12% (152.804); e Peru, 4% (50.761).