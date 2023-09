Taxa de desemprego na Argentina cai para 6,2% no segundo trimestre

Taxa de desemprego na Argentina cai para 6,2%

Enquanto isso, a subocupação demandante, entendida como as pessoas que trabalham 35 horas semanais e gostariam de ter mais emprego, também caiu para 7,4% no segundo trimestre, perante 7,7% no mesmo período de 2022, embora tenha subido em relação aos 6,3% registados no primeiro trimestre deste ano.Por sua vez, a subocupação não demandante situou-se em 3,2%, abaixo dos 3,5% do mesmo período de 2022, e ligeiramente acima dos 3,1% do primeiro trimestre.O Indec estimou a População Economicamente Ativa em 47,6% do total, ou seja, cerca de 14 milhões de pessoas. Deste grupo, 13,1 milhões estão empregados e 900 mil estão desempregados e à procura de emprego. Entre os ocupados, 74,2% são assalariados, ou seja, cerca de 9,7 milhões, dos quais 6,1 milhões têm desconto na aposentadoria e 3,6 milhões não.