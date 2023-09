Todo o potencial da indústria turística estará presente em Buenos Aires na FIT 2023

A Feira Internacional de Turismo (FIT)

“Vem aí uma edição renovada, profissional e impressionante da FIT. Vamos viver uma verdadeira festa do turismo, com experiências de cada um dos destinos, shows, espetáculos e propostas inovadoras. Será também o espaço ideal para a geração de negócios e novas oportunidades para o setor, que representa uma das indústrias mais importantes do país”, afirmou Deyá.Durante o sábado, 30 de setembro, e o domingo, 1º de outubro, das 14h às 21h, a FIT estará aberta ao público em geral, que poderá aproveitar as experiências e atrações oferecidas pelos destinos nacionais e mundiais, comprar suas próximas férias dentro da feira com ofertas e pacotes, além de participar de palestras, degustações, assistir a shows, espetáculos e atividades interativas.As Rodadas de Negócios FIT estarão presentes com o “Visit Argentina Connect”, a iniciativa do Instituto Nacional de Promoção Turística (Inprotur) e da Câmara Argentina de Turismo (CAT), com formato de 128 balcões e atendimentos pré-agendados de 20 através das agendas do sistema.Também será realizado o segundo encontro Argentina Terra de Vinhos, uma ação conjunta entre a Coviar (Corporação de Vinhos da Argentina) e o Ministério de Turismo e Esportes da Nação, espaço que integra experiências de enoturismo que estarão presentes durante os 4 dias da Feira.A Itália será o país convidado da FIT 2023, um dos destinos com o qual a Argentina tem maior intercâmbio turístico e com o qual existe uma forte união cultural e de tradições.