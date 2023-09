Os candidatos à vice-presidência cruzaram-se em um debate centrado no papel do Estado e dos Direitos Humanos

Os candidatos à vice-presidência debateram pela primeira vez na televisão

Agustín Rossi, do partido Unión por la Patria (UxP); Luis Petri, do Juntos por el Cambio (JxC); Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza (LLA); Nicolás del Caño, da Frente de Esquerda; e Florencio Randazzo, do Hacemos por Nuestro País (HxNP), apresentaram suas propostas convocadas pelo programa "A dos voces" do canal Todo Noticias (TN) do Grupo Clarín, em torno de três eixos temáticos: economia, inflação e trabalho; o papel do Estado e conflitividade social; e política de segurança, defesa e justiça.Os candidatos e seus assessores aguardavam nos camarins montados para a ocasião com uma mesa, cadeiras, poltronas e um espelho, e ao lado de cada porta foi colocada uma imagem com a identificação de cada frente política.Somente assessores de cada força, previamente credenciados, puderam acessar ao local, enquanto seus convidados permaneceram no estúdio.Jornalistas de outros meios de comunicação estavam em um espaço dentro do canal; Horas antes do início do debate, foram realizados testes de som e “os últimos testes do relógio”, que registravam o tempo que cada candidato teria em seu discurso, detalhou a produção do programa.