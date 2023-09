Produção de lítio na Argentina crescerá seis vezes mais que no Chile e três vezes mais que na Austrália, segundo relatório

Produção de lítio

A análise indicou que “o setor mineiro em geral regista um crescimento contínuo desde meados de 2020”, remarcando que “em todo este processo, o lítio desempenha um papel fundamental, principalmente pela rapidez que poderá dar a esse dinamismo”.“Em um contexto no qual é esperado que até 2027 a produção de lítio cresça 8% anualmente no Chile e 16% na Austrália, na Argentina o aumento médio anual aspira a ser de 50%”, detalha o BCR, referindo que “o “país tem reservas e recursos abundantes de lítio, o que o posiciona em uma posição estratégica”.“De acordo com a consultora CRU Group, até 2027 a produção de lítio deverá crescer 8% ao ano no Chile e 16% na Austrália, enquanto o aumento médio anual na Argentina aspira a ser de 50%”, destaca o relatório. Além disso, afirma que “a Argentina pode economizar tempo de exploração mundial com seu volume e potencial de projetos”.O relatório destacou que “o carbonato de lítio é o principal produto de exportação do complexo de lítio argentino”, mas destacou que “tanto o carbonato de lítio quanto o hidróxido de lítio são essenciais na produção de baterias”.