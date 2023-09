A UNESCO declara o Museu da Memória ESMA de Buenos Aires como Patrimônio da Humanidade

O Museu da Memória da ESMA

“A Argentina deve ser parabenizada por trazer esta indicação e buscar justiça para os atos cometidos pela ditadura contra oponentes armados e desarmados e compreender a influência global e a ressonância destes eventos no Museu ESMA”, disse a organização ao anunciar a declaração.Conforme anunciado durante a sessão, ficou estabelecido que o Museu Sítio de Memória da ESMA – Ex Centro Clandestino de Detenção, Tortura e Extermínio está associado e é representativo da repressão ilegal realizada e coordenada pelas ditaduras da América Latina na década de 1970 e 1980 com base no desaparecimento forçado de pessoas.Em mensagem emitida durante a reunião, o presidente Alberto Fernández afirmou que “o pior do terrorismo de Estado se expressou” naquele lugar e garantiu que a Argentina continua “mantendo viva a memória”.“Com a força das Mães e Avós da Plaza de Mayo que procuram desesperadamente seus filhos e netos, um país inteiro aprendeu a nunca desistir da sua luta. Este ano completamos 40 anos de democracia e continuamos exigindo justiça para que ninguém possa negar ou esquecer o horror", disse o presidente através de uma mensagem gravada que a delegação argentina transmitiu quando a moção foi aprovada.