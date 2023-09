Produção de petróleo registrou um aumento anual de 6,4% na Argentina em julho

Produção de petróleo

O acumulado entre janeiro e julho (21,3 milhões de metros cúbicos) foi o melhor desde 2007, com alta de 10,3% em relação ao mesmo período de 2022. O relatório especifica que na medição com ajuste sazonal, a produção de petróleo recuou para -3,2% na comparação mensal em comparação com junho passado.Enquanto isso, a produção de gás, que foi de 4.282 milhões de metros cúbicos em julho, foi classificada como a segunda mais importante acumulada desde 2009, com uma expansão de 0,1% em relação ao período janeiro-julho do ano passado.Da mesma forma, na comparação interanual houve contração de 1,5% e na medição com ajuste sazonal caiu 0,9% em relação a junho passado.Relativamente ao petróleo, “a produção convencional caiu 3,9% em termos homólogos face a julho de 2022”, e ainda representa 52,3% da produção total de petróleo, enquanto “a produção de óleo de xisto cresceu 21% em termos homólogos e registou a produção mais elevada do mês de julho desde o início da série (2009)" e representou "46,7% do total", refere o relatório.