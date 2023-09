Superclássico confirmado: Boca-River será disputado no domingo, 1º de outubro

O superclássico Boca-River

“A Liga Profissional de Futebol anuncia a programação da rodada 7 da Copa da Liga 2023, que vem com o esperado Boca-River e os demais clássicos e interzonais e, também, a programação da rodada 8”, informou o site oficial da LPF.O Boca terá o jogo entre o jogo de ida e a revanche da semifinal da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras do Brasil. O horário foi estabelecido em relação ao debate presidencial, que se realizará em Santiago del Estero nesse mesmo domingo, tendo em vista as eleições gerais de 22 de outubro na Argentina.Enquanto isso, San Lorenzo e Huracán se enfrentam no sábado, dia 30, a partir das 16h, no campo do primeiro, enquanto no mesmo dia o Racing recebe o Independiente em seu estádio, a partir das 19h.=Programação das rodadas 7° e 8° da Copa da Liga =+ Rodada 7° (Interzonal) +--Sexta-feira, 29 de setembro:20.00 Tigre-Vélez--Sábado, 30 de setembro:11.00 Arsenal – Defensa y Justicia16.00 San Lorenzo – Huracán16.30 Rosário Central – Newell’s19.00 Racing – Independiente21.30 Banfield – Lanús--Domingo, 1º de outubro:14,00 Boca-River16.30 Colón – Unión17.00 Estudiantes – Gimnasia18.45 Talleres – Belgrano--Segunda-feira, 2 de outubro:18.30 Barracas Central – Sarmiento18.30 Godoy Cruz – Instituto21.00 Platense – Argentinos21.00 Atlético Tucumán – Central Córdoba