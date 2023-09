As empresas de enoturismo da província de Mendoza foram distinguidas pela excelência, boas práticas e inovação

Enoturismo em Mendoza

Neste sentido, a presidente do GWC, Mariana Juri, destacou: “Mendoza encontrou verdadeiramente um círculo virtuoso entre o setor público e o setor privado; as universidades, os jovens e os não tão jovens".Por sua vez, durante a gala de premiação, a Ministra Provincial de Cultura e Turismo, Nora Vicario, afirmou que o enoturismo é uma atividade fundamental para Mendoza e por isso reconhecemos o trabalho e a qualidade daqueles que são uma parte importante do seu impulso.Os vencedores do ouro do Best Of Mendoza's Wine Tourism 2024 competirão no dia 26 de outubro em Lausanne, na Suíça, pelo prêmio internacional na Assembleia Anual do GWC, lembrou o governo de Mendoza.Nesta edição registaram-se 40 candidaturas nas categorias Alojamento; Restaurante; Práticas sustentáveis de enoturismo; Arquitetura, parques e jardins; Arte e Cultura; Experiências inovadoras em enoturismo; Serviços relacionados com enoturismo e pequenas adegas.