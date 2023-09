Governo argentino lança bateria de medidas econômicas para mitigar o impacto da desvalorização exigida pelo FMI

O ministro da Economia e candidato presidencial, Sergio Massa

O relatório da referida pasta, que lista as principais medidas, refere que “este é um esforço do Estado para garantir o poder de compra do povo, entendendo que 70% do PIB argentino é o mercado interno. Estas medidas beneficiam aposentados e aposentadas, trabalhadores e trabalhadoras, as PMEs, a agricultura e a indústria”.A devolução do Imposto sobre o Valor Agregado/IVA (equivalente ao ICMS) para produtos da cesta básica e a eliminação do Imposto de Renda para trabalhadores e aposentados são as duas medidas que o relatório destaca, com base no impacto que ambas têm na economia de toda a população.Neste contexto, também “aumenta para 15.000 pesos por mês (uns 40 dólares) o reforço alimentar do programa beneficiários do PAMI (Instituto de Serviços Sociais para Aposentados), beneficiando quase três milhões de pessoas. E, a partir desta segunda-feira, os trabalhadores terão um programa de empréstimos de até 400.000 pesos”.Massa também apresentou o novo projeto de lei de financiamento educacional, que aumenta o investimento educacional do Estado para 8%, entendendo que “a educação de qualidade será a base para construir a Argentina que sonhamos”. “As Retenções Zero sobre subprodutos de exportação da pesca, da aquicultura, dos citrinos, da viticultura, do amendoim, do tabaco e da indústria florestal representam um alívio fiscal para os produtores de todo o país após uma seca histórica”, destaca o relatório.As medidas incluíram ainda linhas de crédito para a Construção e o refinanciamento de passivos, a liberalização do sistema de importações e a quinta edição do programa PreViaje, bem como bônus para aposentados e pensionistas, também uma quantia fixa para funcionários dos setores público e privado, e um reforço econômico para trabalhadores e trabalhadoras de casas particulares.