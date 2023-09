Temporada dos pinguins começa amanhã na província de Chubut

A temporada que abre amanhã se estenderá até abril do próximo ano, período em que os pinguins completarão o ciclo de reprodução, nascimento, aprendizagem e independência dos filhotes, informou a Subsecretária de Conservação e Áreas Protegidas de Chubut, Nadia Blanco.Estima-se que no viveiro de Punta Tombo, localizado a 80 quilômetros ao sul de Rawson, capital de Chubut, a colônia em seu pico populacional atinge um milhão de pinguins, por isso é considerado um dos lugares mais importantes do mundo para os Pinguins de Magalhães.Punta Tombo dispõe de um Centro de Interpretação que convida a participar em uma viagem do fundo do mar até a superfície e de sua convivência com a fauna atual, após a qual poderá iniciar um passeio por um caminho de 3 quilômetros com diferentes plataformas de observação.Soma-se ao atrativo central dos pinguins a convivência com uma fauna variada de aves marinhas, como biguás, gaivotas, gaivotas do sul, andorinhas-do-mar, skuas e ostraceiros. Outras aves típicas da estepe patagônica também percorrem a reserva, como choiques, martinetas, chingolos e calandrias, e completando o quadro estão os mamíferos da região como guanacos, maras, raposas, piches e peludos e outros necrófagos atraídos pelos ovos.