Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Argentina aumentou 12,4% em agosto, na comparação mensal

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Argentina aumentou 12,4% em agosto

O aumento foi avaliado pelo Ministro da Economia, Sergio Massa, como “um dos piores meses dos últimos 30 anos, produto de uma imposição do FMI que atinge fortemente a nossa economia, como a desvalorização da moeda mais o imposto PAIS”.

Nesse sentido, a desvalorização de 21,8% que o Banco Central aplicou na segunda-feira, 14 de agosto - que elevou o câmbio oficial de 287,29 para 350 pesos por dólar - impulsionou todos os itens, que registaram a transferência para os preços tanto na indústria de bens quanto na indústria de serviços.Conforme detalhado pelo Indec, os bens registraram variação de 13,7% em agosto, enquanto os serviços tiveram aumento de 9,1% em relação ao mês anterior. O forte aumento dos preços marcou um recorde para o índice de inflação, que foi o mais alto em 32 anos.A última vez que a inflação mensal ultrapassou 12% foi em fevereiro de 1991, quando atingiu 27%, ao final do último episódio de hiperinflação que a Argentina passou, durante o primeiro mandato do presidente Carlos Menem, e antes do início do programa econômico chamado Convertibilidade.