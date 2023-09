Chanceler argentino destaca compromisso e participação do país nas operações de paz da ONU

O chanceler Santiago Cafiero

Assim manifestou durante uma reunião que manteve no Palácio de San Martín com o subsecretário-geral da ONU para Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, o qual está de visita na Argentina para participar da II Conferência da América Latina e do Caribe sobre Operações de Paz das Nações Unidas (Alconu).Sob a Presidência Pro Tempore da Argentina, o encontro reuniu os Ministros e autoridades da Defesa de 24 países com o objetivo de consolidar a coordenação entre os países da região para a manutenção das operações de paz das Nações Unidas. O evento foi inaugurado pelo presidente argentino, Alberto Fernández, juntamente com Cafiero e o Ministro da Defesa, Jorge Taiana.Para o chanceler Cafiero, as operações de paz devem fazer parte de uma “estratégia abrangente que inclua a prevenção de conflitos, a manutenção e a construção de uma paz sustentável, capaz de integrar a perspectiva do desenvolvimento sustentável e abordar as causas profundas de cada conflito".Por último, Cafiero expressou sua satisfação pelo "trabalho conjunto" que a Argentina realiza com a ONU nas operações de paz, as quais este ano completam 65 anos, e acrescentou que mostram "claramente o compromisso argentino com o multilateralismo e com o sistema de segurança coletiva das Nações Unidas".