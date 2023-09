Produção metalúrgica acumula crescimento de 0,5% no ano, segundo câmara empresarial

Produção metalúrgica acumula crescimento de 0,5% no ano

Em comunicado, a Adimra indicou que a queda no sétimo mês do ano foi influenciada pelo desempenho do setor das máquinas agrícolas, e destacou que, “sem este setor, a produção aumentou 1,7% em termos interanuais”.Por sua vez, a utilização da capacidade instalada, que em julho foi de 54,7%, e mantém-se abaixo da média do ano em curso (54,9%) e 3,5 pontos percentuais inferior à do mesmo mês de 2022.Adimra especificou ainda que na análise setorial destacaram-se os aumentos em fundição (5,6%), equipamentos médicos (5,4%), equipamentos elétricos (5,8%) e bens de capital (1,9%). Por outro lado, caíram os setores de máquinas agrícolas (-17,6%), autopeças (-5,1%), outros produtos de metal (-2,6%) e carrocerias e reboques (-0,8%).