Doze universidades argentinas estão entre as mais prestigiadas da região

Universidade de Buenos Aires (UBA)

Na lista que contém 430 instituições, a Argentina conta com 43 universidades, das quais 12 subiram e 14 caíram, enquanto 17 permaneceram estáveis dentro da sua faixa. De acordo com o QS World University Rankings 2024: América Latina e Caribe, seis universidades argentinas estão entre as 50 melhores da região.

Atrás da UBA, está a Universidade Nacional de La Plata (UNLP) localizada em 21º lugar, a Universidade Austral (UA) em 24º, a Pontifícia Universidade Católica Argentina em 35º, a Universidade Nacional de Córdoba (UNC) em 36º, a Universidade Nacional de Rosario (UNR) em 35 º e da Universidade Torcuato Di Tella no 45.Mais atrás, a Universidade de San Andrés (UdeSA) em 67º lugar, a Universidade Nacional de Cuyo em 81º, o Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) em 93º, a Universidade de Belgrano (UB) em 94º e a Universidade de Palermo (UP) em 100.O ranking avalia oito indicadores agrupados em quatro dimensões de análise: Pesquisa, Empregabilidade, Experiências de Aprendizagem e Comprometimento Global. A Universidade de São Paulo ocupa o primeiro lugar e desbancou a Universidade Católica do Chile, que está em segundo lugar, enquanto a Universidade Estadual Brasileira de Campinas ocupa o terceiro lugar.