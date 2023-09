No dia 23 de setembro, uma nova edição da Noite dos Museus chega a Buenos Aires

A Noite dos Museus de Buenos Aires

A edição de 2022 deste evento - que convida a visitar os museus da cidade em um horário atípico e com uma programação cultural variada - inclui a participação de mais de 230 espaços culturais - como o Museu Cárcova, a Torre Monumental, a Coleção Amalita, a Navio Museu Fragata Sarmiento e a Casa FOA, entre outros.No Museu Histórico Nacional você poderá aproveitar o último dia da exposição "Paixão das Multidões", dedicada ao futebol argentino, com mais de 100 camisas de diversos clubes e da seleção nacional, além de bolas, chuteiras, taças, medalhas, como também o recentemente inaugurado "Tiempo de Provincias", que reúne objetos icônicos do período 1820-1852 da história argentina: a bandeira da batalha da Vuelta de Obligado ou a mesa onde Lavalle assinou a morte de Dorrego, entre outras peças.No Complexo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Perú 222), o público poderá visitar a exposição "Gauchito, Pétalos y Terciopelo", uma peregrinação pelas representações emergentes do Gauchito Gil na arte contemporânea argentina, espaço onde também haverá visitas pelo Pátio Arqueológico.No bairro da Recoleta, o Museu Nacional de Arte Decorativa (Avenida del Libertador 1902) contará com a presença de personagens da Sociedade Histórica do Río de la Plata vestidos à moda dos anos 1920. Em https://linktr.ee/lanochedelosmuseosnacionales você pode consultar a programação completa dos museus e institutos.Por sua vez, o Museu Nacional de Belas Artes (Avenida del Libertador 1473) oferecerá “Bela Noite no Museu” às 20h, um roteiro dirigido a toda a família, que se soma às visitas guiadas em homenagem a Pablo Picasso e aos passeios "Dançarinos de Degas" (20h30) e "Explorando a Arte dos Povos Antigos do NOA" (22h30), ambos em Língua de Sinais Argentina (LSA).