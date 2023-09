Nova edição do Tango pelos Caminhos do Vinho com vinte shows em Mendoza

Caminhos do Vinho

O festival organizado pelo Ministério da Cultura e Turismo da província andina oferece uma experiência única que combina paisagens, música, dança, enoturismo e gastronomia.

A programação deste novo encontro com tango e vinho será extremamente federal, para que moradores e turistas de Mendoza possam desfrutar do talento dos artistas com 20 shows distribuídos no Vale do Uco, no Sul de Mendoza, no Leste, Lavalle e Grande Mendoza.A programação de shows da edição 2023 do Tango pelos Caminhos do Vinho pode ser consultada em www.cultura.mendoza.gov.ar e para conhecer as opções e adquirir ingressos acesse em entranceweb.com.ar