As chuvas “mudaram o cenário” e “há entusiasmo dos produtores argentinos de trigo”

Colheita de trigo

O relatório especificou que do milhão de hectares plantados com trigo na região, “31% estão em muito bom estado, 60% em bom estado e apenas 9% permanecem em estado regular”. Isto representa “uma mudança significativa, já que os regulares diminuíram 13%, enquanto as muito boas aumentaram 21%”.Também destaca que “embora os rendimentos potenciais ainda possam variar dependendo das condições locais, espera-se que a colheita de trigo ultrapasse 35 quintais por hectare, o que marca um progresso notável em comparação com a situação anterior”.“Uma parte da agricultura argentina está passando por uma transformação que entusiasma graças às recentes chuvas que caíram na região pampeana. Para muitos produtores, estas chuvas marcam um ponto de viragem que injectou um novo sentimento de entusiasmo na comunidade agrícola”, refere a análise da BCR.“Depois de um período de seca que deixou o trigo em um estado crítico, as chuvas recentes mudaram o panorama”, afirma o relatório, salientando que “as plantas de trigo que anteriormente apresentavam sinais de amarelecimento precoce e perda de plantas, agora estão vivenciando uma recuperação”.