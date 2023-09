DJ britânico Hot Since 82 se prepara para receber a primavera em Buenos Aires

O DJ britânico Hot Since

Daley Padley, mais conhecido por seu nome artístico Hot Since 82, é um disc jockey e produtor de house music vencedor do DJ Awards de 2015 que levou sua música aos principais palcos internacionais, como Coachella e Glastonbury.Sua formação como DJ começou aos 17 anos em sua cidade natal, Barnsley, onde tocava doze horas todos os domingos, paixão que continuou a desenvolver até se tornar um renomado produtor eletrônico.Seguindo esse caminho, realizou diversas turnês pelos Estados Unidos, América do Sul, Austrália e, claro, Reino Unido, e alcançou o top ten de vendas de todos os tempos na plataforma musical Beatport.Por sua vez, o argentino Juan Goya, mais conhecido como Sound Process, é animador regular do cenário nacional há mais de uma década e atualmente faz parte do ciclo "Crew Savage" como residente, além do qual sua música veio tocar em alguns dos mais importantes festivais e clubes do mundo da música eletrônica como Music On Festival, Sunwaves, Creamfields, Tomorrowland, entre outros.