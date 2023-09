Interesse na Europa pela chegada do Guia Michelin à Argentina

Chegada do Guia Michelin à Argentina

“A chegada do Guia Michelin ao país foi recebida com muito interesse pelas operadoras, as quais afirmaram que seria um argumento importante na hora de realizar vendas para a Argentina”, disse o secretário executivo do Inprotur, Ricardo Sosa.No final de julho, o Ministro do Turismo e Esportes, Matías Lammens, anunciou a chegada de um dos mais prestigiados guias gastronômico do mundo à Argentina, que se tornou assim o primeiro país de língua espanhola da América Latina a ser incluído.Em sua primeira incursão no país, seus inspetores examinarão e recomendarão restaurantes de qualidade na cidade de Buenos Aires e Mendoza, onde os escolhidos serão anunciados no dia 24 de novembro.O workshop aconteceu na residência do embaixador argentino, Juan Carlos Valle, e contou com a participação de 16 destinos latino-americanos que se reuniram para apresentar as novidades do turismo da região.