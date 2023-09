Argentina concede o selo “Marca País” para a associação de fabricantes de sorvetes artesanais

“É mais uma garantia para continuar posicionando o Sorvete Artesanal Argentino como um dos melhores do mundo a nível regional e internacional”, disse o presidente da Afadhya, Maximiliano Maccarrone, o qual recebeu o diploma da Secretaria de Promoção Turística do Ministério de Turismo e Esportes da Nação, Yanina Martínez.“O sorvete artesanal argentino é embaixador da nossa gastronomia no mundo e também é premiado em cada vez mais concursos. Esse reconhecimento demonstra um caminho que viemos percorrendo e que ainda temos um longo caminho por diante”, afirmou o empresário.A “Marca País” é uma política de Estado que procura posicionar o país no contexto internacional através dos seus factores diferenciais, das suas tradições, da sua cultura, dos seus produtos, entre outros.A Marca País Argentina utiliza atributos diferenciais do país para seu posicionamento e desenvolvimento tanto nacional quanto internacional para ajudar a aumentar nossa competitividade no cenário global, dando a conhecer produtos e valores associados.