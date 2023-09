Presidente argentino viaja à Índia para participar do G20, onde terá várias reuniões bilaterais

O presidente Alberto Fernández

A Casa Rosada informou que Fernández também aproveitará a cúpula do G20 para realizar várias reuniões bilaterais com líderes mundiais, como o primeiro-ministro da Índia e os seus pares dos Emirados Árabes Unidos, Coreia do Sul e Bangladesh, entre outros.Fernández viajará acompanhado pelo chanceler Santiago Cafiero; o Secretário Geral da Presidência, Julio Vitobello; a porta-voz presidencial Gabriela Cerruti e o embaixador argentino nos Estados Unidos, Jorge Argüello.Em Nova Deli, terá lugar a sua última intervenção na cúpula do G20 antes do final do seu mandato, visita com a qual iniciará uma grande viagem internacional que o manterá com uma agenda ocupada durante todo o mês de setembro, que inclui visitas ao Chile, Cuba e os Estados Unidos.No âmbito da 18° Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do Grupo dos 20 (G20), que se realiza este final de semana com o lema “Uma terra, uma família, um futuro”, Fernández discursará na primeira sessão plenária do sábado de manhã (madrugada do mesmo dia na Argentina) e depois à tarde na segunda sessão.Paralelamente à cimeira, o Presidente tem até este momento quatro reuniões bilaterais confirmadas em Nova Deli: com o anfitrião do encontro, o Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi; com o Presidente da República da Coreia, Yoon Suk Yeol; com o dos Emirados Árabes Unidos, Xeque Mohamed Zayed Al Nahyan; e com o Primeiro-Ministro da República Popular de Bangladesh, Sheik Hasina.