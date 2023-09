Ministro da Economia argentino destaca as empresas e sindicatos que apoiam a plataforma de Ação Climática

O ministro da Economia, Sergio Massa

“Obrigado às empresas e sindicatos que apoiaram a Plataforma Público-Privada de Ação Climática que defende a vida, o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável como valores centrais na construção da nossa sociedade”, sublinhou Massa no X (antigo Twitter).Neste sentido, indicou que “a defesa da vida, do ambiente e do desenvolvimento devem ser valores centrais na construção da nossa sociedade”.“Para o nosso país e seus recursos, são 21 bilhões de dólares menos em exportações e 5 bilhões de dólares menos em receitas fiscais”, disse Massa, destacando a magnitude do compromisso dos empresários e do Estado.O Acordo para a Ação Climática (AAC) é um espaço de interação público-privada do Gabinete Nacional para as Mudanças Climáticas (GNCC), que foi lançado em outubro de 2022.O objetivo deste acordo é reconhecer e fortalecer a ação climática do setor privado visando o cumprimento das metas nacionais estabelecidas no Plano Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas (PNAyMCC).