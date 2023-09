Argentina será o mercado de comércio eletrônico com mais crescimento em todo o mundo, segundo relatório privado

Comércio eletrônico

O relatório salientou que o mercado argentino de comércio eletrônico deverá crescer 21% por ano até 2026, dobrando assim o valor das transações, de 19 bilhões de dólares em 2022 para 41 bilhões de dólares em 2026.Assim, a Argentina terá “a taxa de crescimento mais rápida entre 40 países em todo o mundo”. O relatório anual Pagamentos Globais examina as tendências atuais e futuras de pagamentos em 40 mercados.As conclusões do relatório de 2023 mostram que, em 2022, o crescimento explosivo do comércio eletrônico global que ocorreu durante os primeiros dois anos da pandemia desacelerou em 2022, mas apenas levemente, com o valor das transações de comércio eletrônico, crescendo 10% de 2021 a 2022 para atingir mais de 6 biliões de dólares.Da mesma forma, destaca que “as carteiras digitais também estão crescendo na Argentina”, e destacou que “com quase duas dúzias de marcas competindo neste mercado de pagamentos, é previsto que cresçam 26% por ano no comércio eletrônico e 21% nos pontos de venda até 2026”.