Festival de Tango de Flores comemora sua décima edição com um cronograma especial

O Festival de Tango de Flores

Alguns das sedes deste festival da cidade incluem a Milonga de Artigas, a Porteña Milonga, o Espacio Cultural La Turba, o Museo Barrio de Flores e o clube de música Bargoglio (Bacacay 2414), onde Néstor Marconi Trío e Ramiro Gallo Quintet farão sua apresentação.Esta edição especial, patrocinada pela Academia Nacional do Tango, inclui também apresentações de livros, entrevistas, conversas de reflexão e o Concurso de Canto Floreal Ruiz, que premia a gravação de uma música com lançamento no Spotify e outras plataformas digitais, para promover novas vozes do tango.O festival foi declarado de Interesse Cultural pelo Ministério da Cultura da Nação em 2021 e pela Assembleia Legislativa da cidade de Buenos Aires em 2019. A programação completa do festival pode ser encontrada em www.festivaltangoflores.com