"Messi jogará todos os minutos que puder nestas partidas", disse Lionel Scaloni

O treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni, e Lionel Messi

"Falei com Lionel (Messi) quando ele chegou, o vejo tão feliz como todos o estão vendo, ele encontrou um lugar no mundo onde gostam dele. Messi é feliz em qualquer campo de futebol. Eu o vejo bem. Ele está disponível para jogar e estamos felizes por tê-lo", afirmou o DT na coletiva de imprensa realizada nas instalações da AFA, em Ezeiza.Scaloni deixou de lado os rumores sobre uma possível ausência de Messi na partida contra a Bolívia, na próxima terça-feira, na altuta de La Paz, após a agitação de 11 jogos consecutivos no Inter Miami, sem pré-temporada e com pouco descanso.“Ele jogará todos os minutos que puder nestes jogos, a menos que não esteja disponível devido à lesão, como sempre”, disse o DT de Santa Fe. Além disso, o treinador afirmou que a Argentina deve ser sempre protagonista sem importar o que “conquistou” na Copa do Mundo Catar 2022, na Copa América 2021 e na Finalíssima 2022.“As Eliminatórias são assumidas da mesma forma de sempre, não importa se mais jogadores se classificam. Enfrentamos isso com o melhor que teremos e não achamos que possam ser mais fáceis para o exterior. Continuam sendo complicadas e nós as enfrentamos da mesma forma", afirmou Scaloni.