Cultura

06-09-2023 15:17 - CULTURA

Obras das artistas Marta Minujín e Adriana Bustos, entre a arte argentina que vai ao G20

A emblemática fotoperformance da artista Marta Minujín com Andy Warhol na qual propôs pagar a dívida externa argentina com milho, o bestiário das Índias criado por Adriana Bustos recuperando imagens e histórias dos primeiros cronistas latino-americanos, um poema de Sergio Raimondi e um poncho Feito por Graciela Salvatierra, conformam a oferta cultural com a qual a Argentina acompanhará a participação do presidente Alberto Fernández na cúpula do G20 na Índia.