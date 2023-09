Presidente argentino afirma que “a casta econômica é a que postega” o país e apela à “unidade” nacional

O presidente Alberto Fernández em San Juan

“A casta verdadeiramente protegida por aqueles que se dizem contra a casta é a casta econômica argentina, que adia o desenvolvimento do país para continuar concentrando renda e riqueza em uns poucos; essa é a verdadeira casta e contra essa casta devemos lutar", disse Fernández enquanto liderava a entrega de 788 casas na província de San Juan.Acompanhado pelo governador da província de Cuyo, Sergio Uñac; e pelo Ministro do Desenvolvimento Territorial e Habitat, Santiago Maggiotti, Fernández reivindicou o trabalho do Estado para garantir direitos e acusou, sem nomeá-los, Javier Milei e o ex-presidente Mauricio Macri.“Não é um momento fácil, mas em tempos difíceis é preciso falar com a verdade. Não somos negacionistas, nem da situação econômica, nem das mudanças climáticas, não somos negadores da ditadura que este País viveu. Negacionistas são outros, aqueles que falam de liberdade”, disse o presidente.Sem dar nomes, Fernández parecia aludir ao partido La Libertad Avanza, cuja candidata à vice-presidência, Victoria Villarruel, convocou para hoje uma “Homenagem às Vítimas do Terrorismo” na Assembleia Legislativa da cidade de Buenos Aires. E acrescentou: “a casta econômica argentina é aquela que adia o desenvolvimento do país para continuar concentrando renda e riqueza para uns poucos; essa é a verdadeira casta e contra essa casta devemos lutar”.Nesse sentido e em referência a Mauricio Macri, destacou: “Quem me precedeu e agora leciona, teve 46 meses consecutivos de perda de emprego registrado; essa é a verdade”.