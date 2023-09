Licitação do Trecho II do Gasoduto Néstor Kirchner que chegará ao Brasil é anunciada

Gasoduto Néstor Kirchner chegará ao Brasil

A etapa de licitação internacional confirmada nos últimos dias pelo ministro da Economia, Sergio Massa, e pelo presidente da Enarsa, Agustín Gerez, começará com a convocação de empresas para fornecimento de chapas e tubos para o gasoduto, e na segunda instância convocará para a construção, como foi feito na Fase I que foi concluída em tempo recorde.Esta nova etapa, que terá início nos próximos dias, terá continuidade em outubro com a licitação das obras civis, que resultará em um custo total do projeto de US$ 3,2 bilhões segundo estimativas oficiais e o início da operação é previsto para o final de 2024.O financiamento será uma das questões-chave da licitação, e para isso na semana passada o ministro Massa e a secretária de Energia, Flavia Royon, terminaram de confirmar no Brasil que o Banco Nacional de Desenvolvimento (Bndes) garantirá um financiamento de cerca de US$ 400 milhões para a empresa Techint-Usiminas em caso de ganhar a licitação dos tubos.A eventual contribuição brasileira para a conclusão da obra se explica pelo interesse de poder contar futuramente com o gás de Vaca Muerta, para os cinturões industriais das cidades do Sul do Brasil, o que poderá ser alcançado com novos gasodutos a serem desenvolvidos no território brasileiro entre as cidades de Uruguaiana e Porto Alegre.