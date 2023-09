Emplacamento de máquinas agrícolas na Argentina aumentou 20,8% em agosto na comparação com julho

Emplacamento de máquinas agrícolas na Argentina aumentou 20,8% em agosto

A Divisão de Máquinas Agrícolas da entidade especificou ainda que o registro de colheitadeiras, tratores e pulverizadores teve uma queda homóloga de 14,4% no mês passado, se levarmos em conta que foram 875 unidades em agosto de 2022.Em agosto foram emplacadas 49 colheitadeiras com um aumento de 19,5% face às 41 unidades de julho e um decréscimo de 43% se a comparação for ano-a-ano, já que em agosto de 2022 tinham sido registadas 86 unidades.Em relação aos tratores, foram registradas 652 unidades, um aumento de 25,4% em relação às 520 unidades de julho, e uma queda de 7,1% em relação a agosto do ano passado, quando haviam sido registradas 702 unidades.